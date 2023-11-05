Сегодня, пятого ноября жители Таскалинского, Бокейординского и Каратобинского районов смогут выбрать своего акима. Всего выдвиженцев было 16, но зарегистрировались только девять - по трое человек в каждом районе.

В Бокейординском районе Нурлыбек Даумов от партии AMANAT, Нарынбек Кереш и Мирамбек Гильманов — самовыдвиженцы.

В Каратобинском районе: от партии AMANAT Кадыржан Суйеугалиев, двое самовыдвиженцев — Ермек Сайнов и Канат Муханов.

В Таскалинском районе в порядке самовыдвижения зарегистрировался Мэлс Нарыков, от «Народной партии Казахстана» Бекжан Тукжанов и от партии AMANAT Талгат Шакиров.

Самому молодому кандидату 27 лет, самому возрастному — 56 лет. Все выдвиженцы — мужчины.

Голосование началось в 7:00 по времени столицы и продлится до 20:00. В нём могут принять участие дееспособные казахстанцы старше 18 лет.