Сегодня, 16 июля, по согласованию с администрацией президента активу области представили нового заместителя акима ЗКО. На эту должность был назначен 36-летний Мирас Мулкай, который в течение последних двух лет возглавлял управление энергетики и ЖКХ региона.

Мирас Мулкай сменил на этом посту Бакытжана Нарымбетова, который в конце апреля 2025 года был назначен заместителем акима Костанайской области. В ЗКО он курировал вопросы здравоохранения, энергетики, координации занятости и социальных программ, мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

Мирас Мулкай уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальности «Финансы» и Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 2011 году статистом отдела ЖКХ, ПТ и АД г.Уральск. В разные годы работал главным специалистом, заведующим сектора благоустройства, заместителем руководителя отдела ЖКХ, а также возглавлял городской отдел строительства. В 2019 году был назначен заместителем акима Уральска. С 17 января 2023 года возглавлял управление энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области.

Служил в рядах Службы государственной охраны в роте почетного караула г. Астана. Начинал с низов государственной службы, по его биографии можно увидеть пример реализации принципа меритократии (со статиста отдела ЖКХ города до заместителя акима области). Двуязычный.



