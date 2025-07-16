16 июля в Уральске будут тестировать новые сирены. В департаменте ЧС ЗКО сообщили, что это часть обновления городской системы оповещения. Во время проверки прозвучит сигнал «Внимание всем!».
10 новых систем оповещения в Уральске уже установили. Такое оборудование обошлось городу в 65 миллионов тенге, деньги выделили из городского бюджета. Устанавливают их в местах наиболее подверженных чрезвычайным ситуациям. К примеру в паводковых зонах, местах большого скопления людей. Кроме того, из областного бюджета выделили деньги на установку 98 СРУ (новая система оповещения-прим.автора) из которых 45 установят в Уральске.
Проверка системы оповещения будет проводится в:
- п. Деркул;
- п. Желаево;
- п. Зачаганск;
- район Меловые горки;
- Новая площадь;
- в районе рынка;
- район Мясокомбинат;
- район Кардиоцентра.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.