По данным РГП «Казгидромет», в области дождь, гроза, шквал. Ночью + 25 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области облачно с переменами. На севере и западе области дождь, гроза. Днем +38. Ночью +25. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +35 градусов, ночью +17 градусов. На западе и севере области дождь, гроза. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области ясно. Без осадков. Температура воздуха днем составит +44 градуса, ночью +28. Ветер юго-западный: 20 м/с.
