Как сообщили в городском акимате, одной из главных задач — это своевременное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях. Будь это природная, техногенная или социальная опасность. Именно поэтому в Уральске начали установку современных сирен-громкоговорителей.

Новые устройства позволяют быстро передавать сообщения, что повысит уровень подготовки к ЧС. Сократится время реагирования экстренных служб и снизятся возможные риски и убытки. Такое оборудование обошлось городу в 65 миллионов тенге, деньги выделили из городского бюджета.

По данным департамент ЧС ЗКО, 10 новых систем оповещения в Уральске уже установили. Устанавливают их в местах наиболее подверженных чрезвычайным ситуациям. К примеру в паводковых зонах, местах большого скопления людей. Кроме того, из областного бюджета выделили деньги на установку 98 СРУ (новая система оповещения-прим.автора) из которых 45 установят в Уральске.

Где установили новую систему оповещения

поселок Деркул - 2 единицы

поселок Желаево - 1 единицы

Зачаганск - 2единицы

Меловые горки - 1 единица

Площадь Первого президента - 1 единица.

Район рынка - 1 единица

Мясокомбинат - 1 единица.

Район Кардиоцентра - 1 единица.

