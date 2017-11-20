Об этом сообщается на официальной странице конкурса в сети Instagram. 16-летняя Альфия ЕРСАИН является студенткой второго курса Атырауского гуманитарного колледжа им.К.Дутбаевой. Девушка принимала участие в конкурсе красоты уже во второй раз, в прошлом году она прошла в финал регионального тура «Мисс Атырау». В этом году члены жюри единогласно присудили звание самой красивой девушки нефтяной столицы. Теперь Альфия представит свой город на республиканском конкурсе «Мисс Казахстан — 2017». Отметим, что Гранд-финал регионального конкурса «Мисс Атырау 2017» прошел 19 ноября в Драмтеатре им.М.Утемисова. Почетным гостем вечера стал популярный казахстанский актер и артист Тауекел МУСЛИМ. Финалисткам конкурса досталось множество эксклюзивных и необычных подарков от партнеров, также путевки в Сарыагаш, на Кавказ и в Китай. Победительница конкурса получила главный приз — 300 тысяч тенге.