Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор Областной клинической больницы Ерлан ТОКСАНОВ сообщил, что беременная женщина поступила в облбольницу в крайне тяжелом состоянии. - Из-за ожога у нее был сильный травматический шок. Ожог составил 85% кожного покрова. При поступлении у нее было снижено артериальное давление, а также наблюдалась острая почечная недостаточность. На данный момент ее состояние остается крайне тяжелым, но оно стабильное, - рассказал Ерлан ТОКСАНОВ. Заместитель руководителя облздрава Нурданат БЕРКИНГАЛИ также сообщил, что ребенка, к сожалению, спасти не удалось. - У женщины были естественные роды, но ребенка спасти не удалось, - сообщил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. - Также хочу отметить, что борт санавиации готов для перевозки пострадавшей в Астану, однако пока это не представляется возможным из-за состояния женщины. Все необходимое лечение она получает здесь. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги.  