Мухтар Джакишев вышел на свободу, передает Tengrinews.kz. Мухтара Джакишева выпустят на свободу Фото с сайта zakon.kz Напомним, судебная коллегия по уголовным делам ВКО удовлетворила ходатайство осужденного Мухтара Джакишева об условно-досрочном освобождении. Решение вступило в законную силу сегодня, 19 марта. Напомним, экс-глава нацкомпании "Казатомпром" Мухтар Джакишев был задержан в Астане (ныне Нур-Султан) в мае 2009 года. Его приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинениям в совершении коррупционных преступлений. Две трети тюремного срока, которые необходимо было отбыть Мухтару Джакишеву для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении, истекли в конце сентября 2018 года. В ноябре 2018 года Джакишев обратился в суд № 2 Семея с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как он не уплатил общую сумму причиненного им ущерба - 99,6 миллиарда тенге.