Источник: club-rf.ru Источник: club-rf.ru "Надо строить нормальные крытые, организованные торговые центры...", - сказал глава государства, передает Zakon.kz На расширенном заседании Правительства РК Президент Нурсултан Назарбаев призвал закрыть все неорганизованные базары в стране, передает ИА Zakon.kz «Теневая экономика - это большой резерв для поступления в бюджет денег. В Казахстане сотни тысяч неорганизованных базаров, где антисанитарные условия, где происходят всякие безобразия. Неужели наши бизнесмены не могут взять это выгодное дело в руки», - сказал глава государства, обращаясь к членам правительства. Он отметил, что надо создавать условия для предпринимателей для строительства современных торговых центров. «Надо строить нормальные крытые, организованные торговые центры. Акимы должны для этого быстро дать деньги, включить их в свободную экономическую зону, освободить от налогов и закрыть все неорганизованные базары в стране. Ну, чтобы эти люди тоже не пострадали, они перешли туда», - отметил Н. Назарбаев. Глава государства сказал, что работа в этом направлении уже ведется в городах Алматы в Шымкенте, в Астане и в других областях. «Но их остается очень много. Все идет помимо бюджета есть там преступления, все что угодно(…) Вы же знаете, эксперты говорят от 20 до 30% в тени находится - это какой резерв огромный», - добавил президент.