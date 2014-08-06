Фото Максима Токаря Фото Максима Токаря Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства в Акорде раскритиковал частые совещания среди чиновников и заявил, что госслужащие являются распространителями всех слухов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Назарбаев реорганизовал правительство. Из 17 министерств осталось 12, также все агентства вошли в состав министерств в качестве комитетов. Перед тем, как объявить реорганизацию, оптимизацию Глава государства пояснил, чем вызваны эти перемены. "Нужно компактное правительство. Не надо нам насаждать чиновничество больше, чем нам это нужно. Местные исполнительные органы не в полной мере обладают необходимой самостоятельностью для решения текущих задач и не принимают решения по своим обязанностям и все валят на правительство. (...) Министры ответственность на себя не берут, перекладывая из одного в другое, одно совещание за другим. Надо навести порядок", - отметил он. "Должен быть график, все совещания правительства, министерств проходят только во вторник, до обеда - заседание правительства, после обеда - в министерствах. Все. Дайте людям работать. Свои совещания президентские, я тоже определю определенный день. Принимаю людей в понедельник, работу провожу, допустим, в пятницу, не каждую, к примеру. Четкий график сделать в областях, пусть не гуляют по совещаниям, некоторые любят это - ходить туда, посидеть, поговорить. А потом распускать слухи. Главным образом, в Казахстане все слухи распускает государственная служба, чтобы вы знали. Я это хорошо знаю, и негативные тоже. Сидят за оплаченными государством компьютерами и переговариваются непонятно о чем, нужно ловить, наказывать, выгонять с работы. Все возможности для контроля у нас имеются", - подчеркнул Назарбаев.