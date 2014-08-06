В Казахстане упразднили финансовую полицию, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Глава государства в ходе расширенного заседания правительства сообщил о необходимости реорганизации Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.  "Очень известный и давно обсуждаемый вопрос реорганизации Агентства по делам государственной службы и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция). Много здесь вопросов было, - начал разговор Нурсултан Назарбаев, - Финансовая полиция будет упразднена с передачей функций и полномочий по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений вновь созданному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции. А вопросы экономических и финансовых правонарушений передаются министерству финансов". Руководителем созданного Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Президент назначил Кайрата Кожамжарова. "Имеющий опыт работы в аппарате и по борьбе с коррупцией. Я думаю, что он принесет успех, особенно по второй части. Государственная служба Алиханом Байменовым поставлена. Он будет продолжать работать, если он это примет (быть-Прим.автора) заместителем руководителя этого агентства", - сказал Нурсултан Назарбаев отметив, что прежний глава финансовой полиции Рашид Тусупбеков "на улице не останется", ему будет предложена другая работа. Президент страны отметил, что вновь созданное ведомство будет "по настоящему" заниматься своим делом и объяснил, для чего пришлось перестроить работу финпола. "Понимаете что получилось, в одном министерстве, в финполе два крыла существовало. Одна часть боролась с коррупцией, другая часть занималась экономикой. Очень удобно, в одном агентстве ребята, которые там экономикой занимаются, гнобят бизнес и что-то получают. И не боятся, потому что в одном органе товарищи работают, а эти борются с коррупцией. Теперь за теми, кто будет заниматься налоговыми, бизнес-преступлениями, будет сверху смотреть вот это агентство по противодействию коррупции. Я думаю, что это правильно", - выразил мнение Глава государства. Отметим, сегодня в ходе расширенного заседания правительства Глава государства заявил о том, что меняет структуру правительства. Вместо 17 министерств, девяти агентств, 54 комитетов, 272 департаментов остается - 12 министерств и порядка 30 комитетов.  