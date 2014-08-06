Сегодня, 6 августа, примерно в 12:00 по улице Чагано-Набережная скутер врезался в КАМАЗ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Я сам не понял, откуда он вылетел. Я поворачивал на улицу Карева, здесь неожиданно в бок врезался скутер, - рассказывает водитель грузовой машины. Водителя скутера увезли на машине скорой помощи. На момент аварии он был в сознании. В районе ДТП движение автомобилей регулируют сотрудники полиции и ожидают приезда дознавателей.