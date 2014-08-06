В Уральском городском суде был вынесен приговор в отношении 46-летнего мужчины, который 28 мая текущего года нанес своей знакомой тяжкие телесные повреждения на рабочем месте. - Подсудимого, уроженца Саратовской области 1968 г.р., признать виновным в совершении преступления по статье 103 части 2 УК РК - «Нанесение тяжких телесных повреждений» и приговорить к лишению свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения - арест оставить прежней. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента оглашения приговора, - зачитала приговор судья Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. Также был удовлетворен иск прокурора Асылбека ИМАНГАЛИЕВА - осужденный должен выплатить в государственную казну 47 361 тенге. Именно такую сумму составило лечение потерпевший в уральском стационаре. Напомним, трагедия случилась 28 мая. Некто Купбольсинов в состоянии алкогольного опьянения пришел в административное здание АО «Казвторчермет», расположенного вдоль желаевской трассы г.Уральска, вошел в служебный кабинет бухгалтерии, где начал выяснять отношении со своей знакомой. Поводом для конфликта послужил отказ последней встречаться с ним, сообщается в распространенном пресс-релизе областного суда. Суд счел, что у мужчины была цель умышленного причинения вреда здоровью - он схватил приятельницу за волосы руками, один раз ударил ее голову об стоящий рядом стол, после чего вцепился своими зубами за нос и отгрыз наружность носа. В суде было заявлено, что в результате незаконных действий обвиняемого был нарушен общественный порядок, выразившийся в остановке нормальной деятельности АО «Казавторчермет». Пострадавшая уже перенесла несколько пластических операций, но предстоят еще, чтобы привести в нормальный вид свое лицо.