Он утверждает, что с 28 июня, когда произошло ДТП, не раз  ходил и в больницу, и к родственникам потерпевших и просил прощения, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». voditel_toyota_aktobe Кайсар ОМАРОВ работает водителем в одном из ресторанов города. У него трое несовершеннолетних детей, младшему из которых всего 8 месяцев. У мужчины 18 лет водительского стажа. Как он сам утверждает, такое ДТП случается с ним впервые. Напомним, в конце июня на улице Некрасова иномарка на полном ходу сбила на «зебре» 73-летнюю Розу АЙДАРОВУ и ее 6-летнюю внучку Акерке САПАРОВУ. Пенсионерка уже 39 дней не выходит из комы. В полиции же ждут результаты экспертизы, которая должна выяснить, кто же виновник аварии. Между тем, Кайсар ОМАРОВ по-прежнему продолжает ездить и работать на той же машине. - Ну, виновным… Как я могу сказать сейчас? Это решит полиция. Мы ходили к родственникам, отец ходил, я сам ходил лично. Мы просили прощения. Честно говоря, я и сам в шоке, - рассказывает водитель «Тойоты» Кайсар ОМАРОВ. - Там стоял автобус, джип, машины стояли. Я ехал на «зеленый», на свой. В последний момент бабушка с внучкой выскочили. И я уже не успел. Тормозил, как мог. Я же этого не хотел.