фото с сайта m.kapital.kz Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, сообщает kapital.kz «В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — говорится в тексте документа, пишет Lenta.ru. Глава государства поручил правительству подготовить перечень продуктов, попадающих под запрет. Одновременно Кабинет министров подготовит меры по недопущению ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Перечень импортных продуктов, ввоз которых будет запрещен, уже готовится. Планируется, что его утвердят в четверг, 7 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталью Тимакову. Во вторник Путин поручил правительству разработать пакет ответных мер на санкции Запада. По мнению российского президента, политические инструменты давления на экономику неприемлемы, поскольку «противоречат всем нормам и правилам». Ранее помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко сообщил, что Россия полностью запретит ввоз сельскохозяйственной продукции из США, в том числе курятины. Под запрет также попадут фрукты и овощи из Евросоюза. Окончательный перечень будет опубликован в четверг во второй половине дня, добавил Алексеенко, отметив, что список будет «максимально широким». В свою очередь, ИТАР-ТАСС сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что будет также запрещен ввоз молочной продукции из США, Канады, ЕС, Японии и Австралии. В «черный список», в частности, попадут недорогие сыры, а также сухое молоко и сливочное масло. На сыры среднеценового и премиального сегментов запрет наложен не будет, отметил один из источников.