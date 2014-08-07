Иллюстративное фото с сайта altaynews.kzПервоначальная информация поступила от противотуберкулезного диспансера. Именно они забили тревогу, сообщив, что видели своего подопечного, работающего кондуктором в общественном транспорте, тогда как он должен был находиться на лечение. Информация была направлена санэпидемиологам управления по защите прав потребителей. Полиция быстро нашла и доставила больного по месту требования. Оказалось, что 49-летний мужчина с открытой формой туберкулеза, получая лечение в диспансере, самовольно покинул лечебное учреждение. Кроме того, он (сознательно или не понимая свою ответственность) устроился на такую работу, при котором контактировали с сотнями людьми. В данное время больной вновь доставлен в противотуберкулезный диспансер и продолжает принимать лечение. Меру его вины определит прокуратура. Во всяком случае, управление по защите прав потребителей подготовило все документы по данному факту в надзорный орган.