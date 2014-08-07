Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на управление по защите прав потребителей города Атырау. Первоначальная информация поступила от противотуберкулезного диспансера. Именно они забили тревогу, сообщив, что видели своего подопечного, работающего кондуктором в общественном транспорте, тогда как он должен был находиться на лечение. Информация была направлена санэпидемиологам управления по защите прав потребителей. Полиция быстро нашла и доставила больного по месту требования. Оказалось, что 49-летний мужчина с открытой формой туберкулеза, получая лечение в диспансере, самовольно покинул лечебное учреждение. Кроме того, он (сознательно или не понимая свою ответственность) устроился на такую работу, при котором контактировали с сотнями людей. В данное время больной вновь доставлен в противотуберкулезный диспансер и продолжает принимать лечение. Меру его вины определит прокуратура. Во всяком случае, управление по защите прав потребителей подготовило все документы по данному факту в надзорный орган.  