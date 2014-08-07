Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике АО "ФНБ "Самрук-Казына", в котором позиции главных менеджеров занимают девчонки, только окончившие школу. Назарбаев отчитал руководство "Вы посмотрите: как можно работать в таких условиях? И вообще-то все это (работу главных менеджеров – КазТАГ) выполняют эксперты (приглашенные извне в министерства и госкомпании – КазТАГ). Лучше мне всех убрать и, может, одних экспертов оставим по Казахстану по отраслям экономики? Что Ерлан (глава МИД РК Идрисов – КазТАГ) смеешься? У тебя в МИДе больше, чем у всех. Развел тоже", - сказал Н. Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду. "И в "Самруке" кого только не принимают и еще главными менеджерами называют. Девчонок, которые только школу окончили", - отметил глава государства. "Неужели каждый из вас, государственные люди, не посмотрит, не наведет порядок? Сократите, не вопрос денег, заплатите профессионалам, который один будет за десятерых, которые сегодня сидят, работать. Я прошел все ступени руководства с самого низа: с предприятия и до республики. Я все знаю. В отделе 10 человек, из этих 2 пашут, 8 на них сидят. Разве не правда?", - сказал Назарбаев. Источник: КазТАГ