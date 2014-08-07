Источник: kapital.kz
В результате противостояния США и России выиграет Китай
Крупномасштабный конфликт на почве украинского кризиса между странами Запада во главе с Соединенными Штатами с одной стороны и Россией с другой - в разгаре. Однако пока до конца непонятно, к чему он может привести и каких глобальных потерь или, напротив, выгод следует ожидать его участникам.
В то же время некоторые выводы из этого противостояния уже можно сделать - понятно, что из всех стран, так или иначе втянутых в происходящие события, в выигрыше пока оказывается лишь Китай. Этой азиатской стране, постепенно захватывающей все новые рынки сбыта и стремительно развивающей свою экономику, удается не следовать в фарватере санкций, лоббируемых США, и открыто поддерживать Россию.
Итогом может стать укрепление КНР на мировой арене как ведущей влиятельной державы. Любопытно, что именно такой расклад с возможным усилением Китая на фоне украинского кризиса западные аналитики прогнозировали еще до присоединения Крыма к РФ, когда речи о жестких санкциях в отношении РФ еще не шло.
Сценарии дальнейшего развития отношений между Россией, вынужденной искать у Пекина политической поддержки, и Китаем, становящимся хозяином положения в предлагаемых условиях, описывает американский журнал Forbes. Китай благодаря противостоянию РФ-Запад получает более широкий доступ к российской энергии, природным ресурсам и военной технике, пишет издание. Крупный контракт, свидетельствующий о реальности таких планов, был заключен еще в мае - тогда «Газпром» подписал 30-летний газовый контракт с КНР на 400 млрд. долларов.
В то же время КНР будет лавировать таким образом, чтобы Россия оставалась «стабильной стратегической глубинкой» и природно-ресурсной базой, говорится в статье. Пекину, нацелившемуся на мировое лидерство, по понятным причинам невыгодно, чтобы РФ пошла на попятную под давлением западных санкций или сама стала мировой державой. Как говорится в статье, многие эксперты считают, что долго политический союз Москвы и Пекина не продержится, поскольку Россия в конце концов посчитает его слишком тяжелым.
Соединенные Штаты в полной мере осознают опасность доминирования Китая в сложных условиях шквала международных кризисов. В недавнем интервью журналу Economist президент США Барак Обама заявил, что Запад «должен быть твердым» с Китаем, пытающимся расширить свое влияние в мировой экономике.
Обама по-прежнему пытается проводить жесткую политику сдерживания в Азии в ответ на усиление китайской экономической и военной мощи, однако его внимание, как и предсказывалось ранее, теперь отвлечено на украинский кризис. Тем не менее, в интервью американский лидер назвал напряженные отношения с КНР «управляемыми». Он предупредил, что Западу надо быть жестким, в частности, для пресечения территориальных притязаний Китая, так как простые призывы к соблюдению международных норм в этом случае не срабатывают.
Комментируя все более громкие претензии Пекина на острова в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, пресса делает вывод, что расстановка сил на международной арене похожа на обстановку, которая складывалась в преддверии Первой мировой войны, столетие с начала которой отмечается в эти дни. В недавно опубликованной статье в издании The Atlantic ее автор задавался вопросом, начнется ли война, если США вынуждены будут вступиться за Японию, обиженную Китаем.
При очевидных параллелях в виде усиления национализма, акцентирующего территориальные споры, существования мощных военных истеблишментов, сфокусированных на общем враге, и соблазна сторон кардинально увеличить свою мощь и престиж, есть и очевидные различия, отмечал автор. В их числе - крупная разница между ценностями Пекина и Вашингтона, тесная взаимосвязь экономик США и Китая, которые попадут под опасность катастрофического разрушения в случае войны, большие расстояния между двумя странами и, наконец, наличие на планете оружия массового поражения. В статье, которую приводит InoPressa, делается вывод, что хотя война между США и Китаем маловероятна, но, к сожалению, полностью она все же не исключена.
Журнал Forbes строит версии и относительно того, чем может закончиться противостояние между Западом и Россией для других его участников, помимо Китая и США. По мнению автора статьи, будущее Украины, судьба которой поставлена на карту в нынешнем кризисе, зависит в значительной степени от результатов борьбы между США и Россией. Возможны несколько вариантов - либо Украина при поддержке США и ЕС станет единой и «подлинно демократической», либо все же произойдет раскол, и восток страны пойдет в своем направлении, говорится в статье.
Судьба Украины повлияет на другие страны Восточной Европы, в частности Молдову и Грузию, которые не так давно подписали соглашения об ассоциации с ЕС, предполагает Forbes. За влияние на них тоже может развернуться битва между Западом и РФ. Тяжело придется и другим странам бывшего СССР - Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии придется балансировать, сохраняя, с одной стороны, хорошие отношения с Москвой, с другой - не теряя экономических связей с Вашингтоном.
Конфликт между США и Россией приведет к укреплению Вашингтона на международной арене - даже «поверхностным союзникам» РФ придется поглядывать через плечо на Штаты, считает Forbes, напоминая и о почти несомненном будущем негативном воздействии санкций на экономики ЕС, о котором неоднократно говорили экономисты.
Что касается Азии, то две страны - Япония и Южная Корея - поклонятся требованиям США и ограничат политические и экономические связи с Кремлем, считает Forbes. При этом Токио потеряет возможность благодаря связям в Москвой создать противовес Китаю в регионе, а Сеул утратит поддержку РФ в наиболее чувствительном вопросе - объединении Корейского полуострова. О том, что Япония будет последовательно вести политическую линию, во главе которой стоит Вашингтон, свидетельствует принятое во вторник решение кабинета министров одобрить дополнительные санкции в отношении России.
