Сегодня, 7 августа, примерно в 12 часов дня на АЗС "Орал Жан-Ойл" в районе остановки магазина "Айгуль" по улице Шолохова произошел взрыв. По словам очевидцев, взрыв прогремел возле места слива топлива в подземные резервуары. В настоящее время место происшествия оцеплено нарядами полиции, дыма и огня не видно. Как стало известно, при взрыве пострадал один человек. Это мужчина 1965 года рождения. - Пострадавшего с диагнозом "ЗЧМТ, ожог 20% кожного покрова, закрытый перелом правого бедра госпитализирован в хирургическое отделение областной клинической больницы, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. Другие подробности выясняются.