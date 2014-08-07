По данным полицейских, с начала года на водителей общественного транспорта было составлено 621 протокол за административные правонарушения. В том числе 10 водителей были задержаны за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Все они впоследствии постановлением суда лишились своих прав. Помимо пьянства, водители дерутся с пассажирами, устраивают гонки с десятками пассажиров в салоне и прочие. В частности, за создание аварийной ситуации были оштрафованы 12 водителей, зафиксировано 8 случаев ДТП с участием водителей общественного транспорта, 3 факта драки между водителями и пассажирами, такое же количество за нежелание пустить в общественный транспорт, в восьми случаях водители были наказаны за гонки на дорогах между автобусами. Не обошли стороной полицейские и факты краж в общественном транспорте. С начала года в автобусах было зафиксировано 217 краж личных вещей пассажиров.