Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ» Фото: Сергей Васильев / «Коммерсантъ» На сайте правительства России опубликован список запрещенных к ввозу товаров. Перечень включает мясо крупного рогатого скота, свинину и пищевые субпродукты домашней птицы, рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Запрет на ввоз в Россию указанных товаров, произведенных в странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и Норвегии, введен с 7 августа сроком на один год. Перечень не включает детское питание. Правительственной комиссии поручено обеспечить сбалансированность товарных рынков и не допустить ускорения роста цен на сельхозпродукцию, сырье и продовольствие. Перечень опубликован в связи с изданием указа президента РФ «О применении отдельных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Запрет на импорт продуктов из указанных стран принят в ответ на торговые санкции против России. В частности, с 1 августа Евросоюз ограничил экспорт оборудования для нефтяной промышленности, запретил российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции или облигации в Европе. Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения.