Об этом сообщает корреспонденты портала "Мой ГОРОД". vzryv2 Напомним, сегодня, 7 августа, в полдень на АЗС "Орал Жан Ойл" в районе остановки магазина "Айгуль" по улице Шолохова произошел взрыв. По словам очевидцев, взрыв прогремел возле места слива топлива в подземные резервуары. В настоящее время место происшествия оцеплено нарядами полиции, проводится следствие. - Сегодня в 11:37 к нам на пост поступило сообщение о том, что на заправочной станции "Орал Жан Ойл" от взрыва пострадал рабочий. Впоследствии дальнейшего возгорания от взрыва не было. По каким причинам произошел хлопок, и что там делал мужчина, пока неизвестно, - прокомментировал «МГ» главный специалист отдела дознания УЧС г. Уральск Нурболат ЕГИНБАЕВ. По словам Нурболата ЕГИНБАЕВА, на момент ЧП подземный резервуар был пуст. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и УЧС города. - К нам каретой "скорой" был доставлен мужчина 49 лет с автозаправочной станции, где он работает. При осмотре пациента были обнаружены ожоги кожного покрова головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей, всего 45% ожогов. Также у пострадавшего перелом правого бедра, видимо, от удара о землю. На контакт он не идет, так как речь не связанная. Сейчас он в шоковом состоянии находится в реанимационном отделении нашей больницы, - рассказал замдиректора областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ.