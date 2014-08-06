Фото с сайта nazarbaev.kz
Об этом на расширенном заседании в Акорде заявил президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ, передает корреспондент Tengrinews.kz
"(...) Сейчас требуется создание эффективной системы государственного управления. Нужно компактное правительство. Не надо нам насаждать чиновничество больше, чем нам это нужно. (...) Каждое заседание правительства, каждую неделю правительство принимает 50-60 постановлений", - сказал Нурсултан Назарбаев.
"Принял решение по новой структуре правительства, состоящего из 12 министров, порядка 30 комитетов. Вместо 17 министерств, девяти агентств, 54 комитетов, 272 департаментов. Улавливаете разницу? Все девять агентств переходят в министерства в виде комитетов", - заявил Глава государства.
"Будет создано пять новых министерств. Министерство национальной экономики, туда уходит Минэкономики и бюджетного планирования, в Минрегионразвития - Агентство по статистике, по регулированию естественных монополий, по защите конкуренции, по защите прав потребителей. По представлению премьер-министра министром этого ведомства назначен Ерболат Досаев", - сказал Назарбаев.
"Министерство здравоохранения и социальной защиты объединяются. Будет называться - здравоохранения и соцразвития. На эту должность министром назначается Тамара Дуйсенова. Тем министрам, которые сокращаются, они ничем не провинились. Правительство примет решение о их трудоустройстве. Они будут работать замами, курируя те же участки работы", - отметил Назарбаев.
"Министерство культуры и спорта с передачей его функций и полномочий от Министерства культуры, Агентства по делам религий, спорта и физической культуры. Мухамедиулы остается министром вновь созданного министерства", - пояснил он.
"Министерство по инвестициям и развитию с передачей ему функций полномочий индустрии и новых технологий , транспорта и коммуникаций, Агентства по связи и информации, Национального космического агентства, вопросы энергоэффективности, геологии также закрепляются за этим министерством. На эту должность назначается Асет Исекешев Министр транспорта и коммуникаций Женис Касымбек будет первым заместителем, заместителем будет Аскар Жумагалиев", - сказал он.
"Создается министерство энергетики. Этому министерству передаются функции и полномочия министерства и газа, индустрии и новых технологий, окружающей среды и водных ресурсов возлагается на министерство. Подумав и обсудив, на этом этапе самый подходящий человек и опытный человек, понимающий в этой отрасли, я решил назначить Владимира Школьника, - сказал Назарбаев.
"Узакбай Карабалин будет заместителем Школьника он будет первым заместителем министра. Нурлан Каппаров, при его желании, он может остаться заместителем. Иди, я тебе предлагаю стать президентом национальной компании Казатомпром, сказал Президент, обращаясь к уже экс-министру окружающей среды и водных ресурсов. На что Каппаров согласился, не раздумывая. "Казатомпром? Было бы интересно", - сказал он.
"Функции и полномочия Министерства по Чрезвычайным ситуациям будут переданы Министерству внутренних дел как во многих странах. Ну, здесь Калмуханбет Касымов назначается министром, Божко будет заместителем министра и будет продолжать вести ту же работу. "Хорошо работал, Владимир Карпович, замечаний нет . Ты еще не старый, все впереди", - сказал Президент.
"Остальные министерства сохраняются с некоторыми изменениями полномочий. В частности, министерство экономики и бюджетного планирования, функции в области бюджетного планирования будут переданы в министерство финансов. У премьер-министра будут только два заместителя - Бакытжан Сагинтаев и заместителем по вопросам человеческого развития будет Гульшара Абдыкаликова. Министерство окружающей среды и водных ресурсов, функции в области рыбного хозяйства, управления водными ресурсами, лесов, животного мира, будут переданы министерству сельского хозяйства", - пояснил Президент.