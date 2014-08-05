Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областную избирательную комиссию ЗКО. 2 августа в Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента РК. До этого года в верхней палате парламента интересы граждан ЗКО представляли два депутата - Ерболат МУКАЕВ (как раз у него закончился срок) и Рашид АХМЕТОВ (он был избран в 2011 года сроком на 6 лет). По словам председателя облизбиркома ЗКО Гайсы КАПАКОВА, на сегодняшний день в избирком свои кандидатуры выдвинули три самовыдвиженца. Это 64-летний Айдар БАТЫРХАНОВ. бывший начальник управления культуры и развития языков, ныне занимающий пост директора областного историко-краеведческого музея, 53-летний Куат Мусин, председатель правления АО "ЗапКазРЭК", до этого руководивший Таскалинским районом ЗКО, а также 54-летний Асылбек САККАЗОВ, директор ТОО "Батыссу арнасы". - Также депутаты трех районных маслихатов Сырымского, Жангалинского и Казталовского районов выдвинули кандидатуру Ерболата МУКАЕВА, - рассказал Гайса КАПАКОВ. - Выдвижение кандидатов продлится до 31 августа. По словам председателя избиркома, выдвиженцы должны собрать подписи не менее 10% голосов депутатов районных, городского и областного маслихатов. Также будут проверки на судимость, кроме того, потенциальные кандидаты должны прожить на территории области не менее трех лет. После того, как они будут зарегистрированы, кандидаты должны внести взнос с размере 15-кратной минимальной заработной платы, то есть 299 тысяч тенге. - Взнос кандидатам вернут в случае, если на выборах они наберут не менее 5% голосов, если не наберет, то будут обращены в доход государству, - продолжает Гайса КАПАКОВ. - 11 сентября начнется предвыборная кампания. Выборы пройдут 1 октября в областном маслихате. Чтобы победить в выборах, кандидат должен набрать наибольшее количество голосов депутатов, но не менее 50%. Один депутат может отдать свой голос только за одного кандидата. Если ни один из депутатов не наберет 50% голосов, тогда в тот же день за двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, депутаты снова проголосуют, и в итоге выберут одного.