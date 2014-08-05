Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места события. Сегодня, 5 августа, примерно в три часа дня на проспекте Евразии в районе ТД "Аквариум" произошло ДТП с участием автомобиля "Фольксваген Пассат" и полицейского "УАЗа". ment3 - Я ехал со стороны центра и остановился на поворот в третьей полосе около "Аквариума", - говорит водитель "Пассата" Рауан МОЛДАГАЛИЕВ. - В это время по второй полосе меня обогнал УАЗ с синими госномерами и тоже стал поворачивать, так и произошла авария. В результате столкновения обе машины вынесло на газон за бордюр. Из-за удара у полицейской машины пробило бензабак и начало вытекать топливо. Во избежание возгорания аккумулятор в УАЗике отсоединили. До приезда дознавателя сотрудник ДВД ИБРАЕВ, который управлял УАЗом, не признавал свое участие в ДТП. Более того, он скрутил номер с авто и переоделся в гражданскую одежду. Когда на место происшествия прибыл дознаватель Ержан ДЖУМАЛИЕВ, то он не спешил узнать причину отсутствия госномеров и даже не проверил их наличие. Кроме того, из-за большого количества присутствующих журналистов оттягивал момент проверки документов своего коллеги. Когда закончилась процедура зарисовки схемы аварии, дознаватель все-таки проверил водительское удостоверение, техпаспорта у последнего не оказалось. - Подождите немного, сейчас водитель повесит обратно номерные знаки, - заверил нас Ержан ДЖУМАЛИЕВ и усадил обоих водителей в свою машину и повез в наркологию для прохождения медосвидетельствования. ment2 ment1 ment   Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  