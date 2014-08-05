Фото из архива "МГ".- В Мичуринской средней школе будут делать капитальный ремонт, то есть будут заменены окна, двери, система отопления и внутренняя косметическая отделка. Конкурс на выбор подрядчика объявлен на седьмое августа, - рассказалаТакже Виктория ЛИНЕНКО сказала, что на капремонт здания школы выделено более 207 млн тенге. - Конечно, к 1 сентября работа сделана не будет, так как и подрядчик не определен. Поэтому детей будут возить бесплатно в СОШ № 4, 26 и 45. Там будет организовано горячее питание, их будут привозить после занятий в поселок обратно, - сообщила Линенко. Всего на сегодняшний день в этой школе обучаются 1294 ребенка с 1 по 11 классы. Как сообщила, школу за сорок лет ни разу не ремонтировали, поэтому работы здесь много. В этом году, помимо Мичуринской школы, подлежит ремонту и средняя школа №7, которая находится в центре города. Ремонт этой школы производит строительная компания "АзияТехСтрой", которая начала капремонт 1 июня, и сегодня заявляет об окончании ремонтных работ. - СОШ №12 в поселке Деркул тоже будут ремонтировать, но ее ремонт пока не начался, конкурс еще не завершен, - говорит- На ее ремонт выделено 207 млн тенге. По словам и. о. руководителя городского отдела образования, во всех школах города уже был проведен мелкий косметический ремонт и школы готовы к началу учебного года. А что касается детей, которые учатся в 12 школе, их также будут подвозить в другие школы города.