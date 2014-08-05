Как сообщилземельные участки стали своего рода инструментом спекулятивных действий со стороны недобросовестных землепользователей, которые, выкупив земельные участки у государства по кадастровой стоимости, без намерения осуществления какой-либо застройки, перепродают участки по рыночным ценам. - Тем самым, искусственно завышаются рыночные цены на земельные участки. Тогда как добросовестные предприниматели, намеревающиеся застроить какую-либо территорию города и вести свой бизнес, годами стоят в очереди на получение земельных участков. К примеру, решением специализированного межрайонного экономического суда от 28 апреля 2014 года удовлетворено исковое заявление прокурора к акиму города и четырем юридическим лицам о возврате в собственность государства земельного участка площадью 2,4 га, кадастровой стоимостью 50 млн 880 тыс енге. Кроме того, данный земельный участок на протяжении восьми лет не осваивался и перепродавался с периодичностью в 2-3 года, - сказал Садырбек НУРЫШЕВ. Благодаря совместным усилиям прокуратуры области, в собственность государства возвращен земельный участок, расположенный в водоохраной полосе реки Урал, площадью 3,5 га (район Жилгородка), на котором в настоящее время планируется строительство Ретропарка, а также участок, площадью 4,1 га, на котором планируется строительство молодежного парка (район Университета им.Х.Досмухамедова). Всего по исковым заявлениям прокуратуры города за 1,5 года в собственность государства возвращены 46 земельных участков, общей площадью 450 га, кадастровой стоимостью более 705,7 млн тенге, выданных физическим и юридическим лицам с нарушениями требований земельного законодательства.