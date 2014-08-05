Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на прокуратуру г.Атырау.  Как сообщил старший помощник прокурора Атырау Садырбек НУРЫШЕВ, земельные участки стали своего рода инструментом спекулятивных действий со стороны недобросовестных землепользователей, которые, выкупив земельные участки у государства по кадастровой стоимости, без намерения осуществления какой-либо застройки, перепродают участки по рыночным ценам. - Тем самым, искусственно завышаются рыночные цены на земельные участки. Тогда как добросовестные предприниматели, намеревающиеся застроить какую-либо территорию города и вести свой бизнес, годами стоят в очереди на получение земельных участков. К примеру, решением специализированного межрайонного экономического суда от 28 апреля 2014 года удовлетворено исковое заявление прокурора к акиму города и четырем юридическим лицам о возврате в собственность государства земельного участка площадью 2,4 га, кадастровой стоимостью 50 млн 880 тыс енге. Кроме того, данный земельный участок на протяжении восьми лет не осваивался и перепродавался с периодичностью в 2-3 года, - сказал Садырбек НУРЫШЕВ. Благодаря совместным усилиям прокуратуры области, в собственность государства возвращен земельный участок, расположенный в водоохраной полосе реки Урал, площадью 3,5 га (район Жилгородка), на котором в настоящее время планируется строительство Ретропарка, а также участок, площадью 4,1 га, на котором планируется строительство молодежного парка (район Университета им.Х.Досмухамедова). Всего по исковым заявлениям прокуратуры города за 1,5 года в собственность государства возвращены 46 земельных участков, общей площадью 450 га, кадастровой стоимостью более 705,7 млн тенге, выданных физическим и юридическим лицам с нарушениями требований земельного законодательства.