ЧП произошло в Бурлинском районе. Яд паука смертельно опасен, и только своевременное обращение в больницу спасло жителя пригорода Аксая от летального исхода, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Поскольку его состояние было тяжелое, пострадавший был отправлен реанимацию областного центра. Сейчас его состояние стабилизировалось. Как проинформировали в районной службе по защите прав потребителей (бывшая СЭС), появление каракурта для  западноказахстанского региона редкость. Обычно  эти пауки встречаются в пустынной и полупустынной зонах. Но из-за глобального потепления ареал некоторых членистоногих расширяется, они мигрируют и заселяют более северные территории. При этом в сильные ураганы и ветра пауков разносит вместе с паутиной на тысячи километров. Возможно таким образом каракурт и попал в Аксай. К слову, яд каракурта в 15 раз превышает яд гремучей змеи. Особенно ядовиты у паука самки, чья активность приходится на июль-август.