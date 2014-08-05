- Актуальность вопроса по заболеванию в области растет, поэтому мы проводим работу с населением о профилактике борьбы с гепатитом. Также проводятся скрининги среди больных онкологическими заболеваниями, болезни крови и среди медицинских работников. Кроме этого, необходимо проводить скрининги среди беременных женщин на выявления вируса. В нашей области врожденных случаев заболевания не наблюдалось, - говорит. За первое полугодие 2014 года было зафиксировано свыше 194 случаев заражения гепатитом. На круглом столе отметили, что при своевременном обращении в больницу вирусный гепатит можно вылечить. Но, например, вирус гепатита С может долго дремать в организме носителя и проявляет себя в полную силу при слабом иммунитете. Также в этом году будет направлено 25 человек на противовирусную терапию, у которых нет противопоказаний к такой терапии. Также на круглом столе Дергуль АГАДИЛОВА рассказала, что в областную инфекционную больницу был завезен аппарат "Фиброскан" для исследования тканей печени, который позволяет отследить степень фиброза печени у пациентов. К слову, назначение противовирусной терапии и диагноз заболевания проводится бесплатно.