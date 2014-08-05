Иллюстративное фото с сайта qclub.org.uaПо словам жителя села Калдыгайты Каратобинского района, в этом году в их село, наконец, подвели газ. Все бы ничего, но только в начале июля, голубое топливо в домах сельчан пропало. - Мы слышали, что один предприниматель на свои деньги установил в селе газовую установку, - рассказал один из сельчан. - Ему за это должны были заплатить, но так и не заплатили. После этого он разобрал установку и уехал. Говорят, эта самая установка стоит 9 миллионов тенге. Самое обидное, что мы уже наши печки разобрали, и установили газовые печи. А теперь что делать, мы даже не знаем. Между тем, глава района уверяет, что ситуация под контролем. - Эта история поднимается не первый раз, - рассказал. - Разъясню ситуацию: дело в том, что подрядчик ТОО "Жеты кыз" провел работы и установил газовый шкаф-распределитель в селе. Подрядчик проверил установку, и теперь она должна перейти на баланс государства, то есть в местные исполнительные органы. Дело не в деньгах, поскольку 8 миллионов 800 тысяч тенге подрядчику будут перечислены лишь после того, как будут готовы документы передачи устройства. Здесь дело в документах, по которым он должен передать газовый шкаф нам. Газ мы отключили 12 июля. Вопрос даже не стоит о том, чтобы подать его до начала отопительного сезона. Все решится буквально в течение двух недель, то есть до конца августа. После чего, газ будет подаваться в дома. По словам акима, жителям села уже не раз разъясняли эту ситуацию.