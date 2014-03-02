Фото с сайта www.aif.ru Фото с сайта www.aif.ru Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) приказал начать мобилизацию на всей территории страны. Об этом написал в ночь на 2 марта на своей странице в Facebook представитель "Батькивщины", комендант "Евромайдана" Андрей Парубий, занимающий пост секретаря СНБО, сообщает Lenta.ru. Парубий подтвердил, что военнообязанным направляют повестки, призывающих прийти в военкоматы утром в воскресенье, 2 марта. Украинские войска приведены в полную боевую готовность, передает "Украинская правда" со ссылкой на председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. Под охрану взяты атомные электростанции, аэропорты и другие стратегические инфраструктурные объекты. Временный глава Украины пояснил, что это сделано с учетом "потенциальной агрессии". На случай прямой военной агрессии со стороны РФ разработан подробный план действий, отметил Турчинов. Вместе с тем Турчинов призвал украинцев "забыть о распрях". "Мы все украинцы, мы должны объединиться вокруг государства, не допускать провокаций, мародерства, самосуда, хранить веру и единство", — подчеркнул исполняющий обязанности президента Украины. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх сообщил, что Вооруженные силы страны способны выполнить свой конституционный долг. Моральный дух офицерского, рядового и сержантского состава высок, отметил и.о. министра. Тенюх также рассказал, что в результате переговоров командующего Военно-морскими силами Украины с представителем РФ "блокирование (объектов в Крыму) ослаблено". "И я думаю, что такие переговоры и на завтра приведут к нормализации обстановки как в Крыму, так и в целом", — подчеркнул он. Внешнеполитическое ведомство обратилось к странам Евросоюза, США и НАТО с просьбой "рассмотреть использование всех возможностей" для защиты территориальной целостности суверенитета Украины, украинского народа и ядерных объектов на территории страны под угрозой возможного военного вторжения со стороны России. Российские чиновники ранее заявили, что решение об использовании военного контингента на территории Украины пока не принято. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Россия готова применить военную силу, если Украина, в свою очередь, применит силу против мирных граждан в Крыму или в восточных областях страны. 1 марта Совет Федерации разрешил президенту РФ Владимиру Путину ввести на территорию Украины войска, чтобы защитить находящихся там российских граждан и военнослужащих. Это решение вызвало критику со стороны ООН и НАТО, а также представителей стран Евросоюза и США.