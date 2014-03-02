Иллюстративное фото с сайта www.rostek-kuban.ru Иллюстративное фото с сайта www.rostek-kuban.ru В Атырау расследуют уголовное дело об экономической контрабанде в особо крупных размерах, сообщает "Караван". Из Литвы в адрес фирмы, зарегистрированной в Актобе, должны были прибыть товары народного потребления на 19 автотранспортных средствах. Так во всяком случае явствует из договора, фигурирующего в деле. – Первоначальным пунктом назначения фирмами оговаривалась зона деятельности таможни по Мангистауской области, – проинформировала “КАРАВАНпресс-секретарь департамента таможенного контроля по Атырауской области Айслу ТЕЛЕУШЕВА. – Затем по заявлению актюбинского ТОО автомашины переадресовали для таможенной очистки в Атырауской области. В конечном итоге в адрес атырауской компании из Литвы прибыло только три грузовика. Остальные 16 словно испарились. Литовские фуры поместили на склад временного хранения в Атырау. Со слов Телеушевой, при досмотре автомашин таможенники установили расхождение в стоимости, в весе, а также несоответствие наименований товаров, указанных в документах. В результате государству нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей и сборов на сумму около 170 миллионов тенге. А это уже контрабанда в особо крупных размерах.