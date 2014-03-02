Фото с сайта politikus.ru Фото с сайта politikus.ru Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. Прямую трансляцию с внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал «Россия 24». Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего. За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Ранее 1 марта Госдума и Совет Федерации попросили Путина обеспечить на полуострове «мир и порядок». Как отмечали российские законодатели, их беспокоит эскалация политического кризиса на Украине. До этого, в субботу утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, пришедший к власти на волне протестов против Майдана. Перед этим он заявил, что берет под свой контроль всех силовиков Крыма и дислоцированные на полуострове украинские войска. В ночь на 1 марта президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет. Ранее исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести с территории автономии находящиеся там по его сведениям российские войска. Источник: Lenta.ru