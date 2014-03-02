Иллюстративное фото с сайта www.medivin.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.medivin.com.ua Продлить до 3 лет выплаты пособий по уходу за ребенком предложили в Казахстане, сообщает "Наша газета". Костанайский областной филиал КНПК провел общественную дискуссию на тему “Забота о женщинах – забота о будущем”. Председатель областного филиала КНПК Алпысбай Алимбаев отметил, что в Казахстане “материнство не находит должной заботы и поддержки со стороны правительства”. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. В частности, сослался на то, что ежемесячное госпособие по уходу за ребенком до одного года составляет всего 10 186 тенге, хотя прожиточный минимум равен 19 966 тенге. Руководитель костанайских “народных коммунистов” предложил обсудить предложения о продлении срока выплаты государственных ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 3 лет, об увеличении единовременного пособия на рождение первого ребенка в 2 раза, об ужесточении наказания руководителей госучреждений, принуждающих к увольнению беременных женщин, и другие меры. Для финансирования этих новшеств Алимбаев предложил использовать бюджетные миллиарды тенге, которые ежегодно остаются неосвоенными. Участники “круглого стола” к этим идеям отнеслись по-разному, но все поддержали предложение о необходимости определения особого правового статуса матерям, воспитывающим детей без отца, с назначением им специальных льгот. В дискуссии участвовали представители парламентских партий “Нур Отан” и “Ак жол”, поэтому договорились высказанные мнения передать депутатам мажилиса. Напомним, что депутат Мажилиса Турсунбек Омурзаков в ноябре 2013 года обратился с депутатским запросом к премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность повышения единовременного пособия при рождении ребенка.