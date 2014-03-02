Возле входа в городской парк всех горожан первыми встречали музыканты духового оркестра. Послушать живую музыку с удовольствием останавливались многие горожане, а некоторые с удовольствием танцевали. Специально для горожан свою выпечку привезли некоторые из предпринимателей. Отведать блинчиков с практически любой начинкой предлагали продавцы под вывеской кафе «Сладушка». Тем временем все от мала до велика развлекались зимними забавами. Одни скатывались с ледяной горы на санках, другие встали на лыжи, а некоторые рискнули прокатиться с малышами на снегоходах. Не обошлось веселье и без ряженых. Со смехом и шутками они развлекали пришедших и дарили им хорошее настроение. Ближе к 11 часам в городском парке собралось несколько тысяч человек. Большинство ожидали развлекательной программы и традиционного сожжения чучела. - Масленица это праздник народный, поэтому и пришли сегодня порадоваться и отдохнуть люди разных национальностей и сословий, - говорит горожанка Ирина АЛИЕВА. - Всем так хочется тепла и весеннего солнышка. Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ тоже пришел в парк, чтобы поздравить горожан с этим праздником. Он сказал, что это поистине народный праздник и так широко он отмечается только в Уральске. Это результат того, что более 80 национальностей в областном центре живут в мире и согласии, отмечая праздники друг друга. А на сцене тем временем появились скоморохи и зимушка-зима, которая никак не хотела уходить без соревнований. В викторинах с удовольствием принимали участие не только детвора, но и взрослые люди. Так, помериться силами и показать свою удаль вышли даже молодые люди. Они с удовольствием выполняли все, что приказывала им озорная Баба-яга, за что были награждены памятными призами и блинами. И наконец, под громкие аплодисменты на сцену вышла долгожданная весна. Она, как и зима, решила испытать уральцев и предложила им свои игры. «Сменить обувь» на более легкую оказалось не так-то просто. Ведь здесь на скорость участникам состязания нужно было одеть как можно больше пакетов на зимнюю обувь. По традиции к концу праздника было сожжено чучело Масленницы. Отдельно проводы зимы устроили Уральские казаки. Они удобно расположились на берегу Урала. Здесь были рады всем, кто пришел к ним поздравить друг друга с праздником. - Сегодня Прощенное воскресенье, - говорит одна из казачек Людмила. - В этот день принято просить прощенья у всех своих близких и знакомых. Я рада, что у нас сегодня столько народа пришло. Всем хватает места и всем рады. Уральские казаки Масленицу не жгли, а развлекались по-своему. Вначале казаки провели шуточный штурм ледовой крепости, особенно весело прошел бой на мешках. Игроки садились на бревно и от всей души дубасили друг друга. Проигравшим считался тот, кто не удержался на бревне.

Не обошлось на казачьем празднестве без ухи с дымком. -Что может быть лучше, чем поесть горячей ухи на природе? - говорит один из горожан. - Я сам не казак, но просто обожаю, как Масленицу именно казаки справляют. Тут и весело, и тепло. А еще и угощение бесплатное. Действительно, праздник для души и тела получается.