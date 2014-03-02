В соревнованиях принимают участие 90 спортсменов из городов Западного Казахстана. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях. Спортсмены 16-17 лет выступают в двух весовых категориях. А спортсмены от 18 лет и старше - в 6 весовых категориях. Соревнования проводятся по олимпийской системе - на вылет. - Все бои до финала состоят из 1 раунда. Для участников категории 16-17 лет продолжительность раунда - 3 минуты, для старшей категории продолжительность - 5 минут, - рассказывает. - В том случае, если будет ничья, проводится дополнительный экстра-раунд, продолжительностью 3 минуты. Согласно правилам, все участники имеют специальную экипировку: шлем, перчатки с открытыми пальцами, капу, и футы - защита для ног. Как объяснили спортсмены, в смешанном единоборстве участники используют различную технику ведения боя, главное - соблюдать правила - не наносить удар в область шеи и паха. Финальные поединки пройдут сегодня, 2 марта, в Ледовом дворце в 17.00.