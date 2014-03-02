Фото с сайта fannet.org Фото с сайта fannet.org Между клубом "Актобе" и футболистом был заключен трудовой договор сроком на 1 год. По данным пресс-службы ФК, Артем МИЛЕВСКИЙ перешел в «Актобе» на правах свободного агента. Артём Владимирович МИЛЕВСКИЙ родился 12 января 1985 (29 лет) в Минске. Он гражданин Украины. Свою карьеру МИЛЕВСКИЙ начинал в Белоруссии, с семи лет тренируясь в минской ДЮСШ «Смена». В 2000 году 15-летний Артём переехал в Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла ЯКОВЕНКО. С 2001 по 2002 годы играл в дубле команды «Борисфен», потом перешёл во второй состав киевского «Динамо». Айдар БАЙЖАНОВ