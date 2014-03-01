Фото с сайта megaice.kz Фото с сайта megaice.kz Чиновники из управления физической культуры и спорта СКО пообещало подарить олимпийцу Роману Кречу двухкомнатную квартиру. Участник Олимпийских игр из Петропавловска едва не остался без крыши над головой. Его семья получила извещение о сносе жилья, сообщает телеканал 24.kz. Целый месяц родные не знали, как сообщить об этом сыну, который в это время выступал в Сочи. Мама Романа Креча помнит каждую награду своего сына. В маленькой комнатке все заставлено кубками, медалями, грамотами. Их Надежда Викторовна пока не решается складывать в чемоданы, но скоро это придётся сделать. Семью уже предупредили о необходимости освободить жилплощадь. Уведомление пришло как раз в день открытия Олимпиады. Чтобы не волновать сына, родные до последнего ничего ему не сообщали. Родители Надежды Викторовны купили дом 35 лет назад. Оформили жилплощадь на ее брата. Здесь родился и вырос именитый конькобежец Рома. Вместе с ним квадратные метры делят ещё 7 человек. Их скромное жильё попадает под снос. На этом месте частная фирма планирует строить элитную многоэтажку. Взамен предлагают однокомнатную квартиру лишь официальному владельцу. Остальные остались не у дел. "Я ни в коем случае не имел в виду, что мне государство обязано выделить квартиру, потому что я не заслужил своими спортивными успехами, этого я не могу требовать", - отметил Роман Креч, конькобежец, участник Олимпийских игр в Сочи. Едва жилищный вопрос олимпийца Романа Креча предали огласке, телефон его мамы стал разрываться от многочисленных звонков, а в дом наведались гости из акимата. И уже через пару часов семье спортсмена сообщили неожиданную новость, мол власти уже давно решили подарить спортсмену двухкомнатную квартиру в новостройке, просто ждали его приезда. "Мы ждём пока у него завершатся соревнования, и если тренерским штабом по конькобежному спорту РК не запланировано никаких стартов, учебно-тренировочных сборов после финала кубка мира, то он приедет в Петропавловск, где ему будут вручены ключи от квартиры. Роман уже скоро приедет домой. По состоянию здоровья он не смог поехать на финал кубка мира в Германию", - заявил Азат Омаров, заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта СКО. Родные ждут его с нетерпением, чтобы собраться всем вместе в отчем доме, обсудить семейные дела и предстоящий переезд.