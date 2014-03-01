Фото с сайта www.ridus.ru Фото с сайта www.ridus.ru Президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании российских вооруженных сил на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Об этом на своем сайте вечером 1 марта сообщила пресс-служба Кремля. В документе говорится, что использование армии необходимо в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни для российских граждан и дислоцирующегося на Украине личного состава воинского контингента Вооруженных Сил России. Ранее Валентина Матвиенко заявляла о том, что в Совете Федерации допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для обеспечения безопасности Черноморского флота и находящихся там россиян. Между тем, США и другие западные державы предостерегали Кремль от военного вмешательства в дела Украины. Барак Обама предупредил, что интервенция приведет к дестабилизации обстановки и может для России плохо кончиться.