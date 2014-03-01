Фото с сайта zvercorner.com Фото с сайта zvercorner.com Российские сенаторы подготовили обращение к президенту в связи с ситуацией на Украине. Об этом рассказала в субботу спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она отметила, что в Совете Федерации допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для обеспечения безопасности Черноморского флота РФ и находящихся там россиян, передает РИА Новости. «Решение, конечно же, за президентом нашей страны, за верховным главнокомандующим. Но сегодня, учитывая ситуацию, даже такой вариант нельзя исключать. Мы должны защитить людей», – сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24». Спикер рассказала, что в субботу Совет палаты собрался в срочном порядке, и Совет Федерации готов выступить с заявлением по ситуации на Украине. Согласно российскому законодательству, для решения вопроса о направлении ограниченного контингента за рубеж глава государства обращается к верхней палате парламента, и та на своем заседании принимает соответствующее решение. Ранее в субботу обращение к президенту РФ было принято также нижней палатой российского парламента. Совет Госдумы призвал главу государства принять меры для стабилизации ситуации в Крыму и использовать все имеющиеся возможности для защиты населения Крыма от произвола и насилия. Кроме того, утром новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов также обратился к президенту России с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. В администрации Владимира Путина пообещали, что Россия «не оставит без внимания» это обращение.