Иллюстративное фото с сайта krsk.sibnovosti.ru Иллюстративное фото с сайта krsk.sibnovosti.ru В Актобе задержана группа лиц, совершивших ряд квартирных краж, передает телеканал 24.kz. Трое мужчин - жители Костанайской области - обчистили 5 актюбинских коттеджей. Работали преступники днем, когда хозяев не было дома. Взламывая замки на входной двери, воры проникали внутрь и забирали ценные вещи. Сейчас задержанные находятся под стражей, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны. - С начала года у нас совершены кражи в 100 квартирах. В настоящее время у нас там задержаны 4 группы. С начала года была задержана группа, которая приезжала к нам в город Актобе, специализировались они на кражах путем отжима пластиковых окон с коттеджей. Вина доказана. Задержанные водворены в следственный изолятор. Данные дела направляются в суд, - рассказал заместитель начальника УВД г. Актобе Арман ДАУЛЕТОВ.