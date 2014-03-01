Фото с сайта inotv.rt.com Фото с сайта inotv.rt.com Российский МИД сообщил, что в ночь на 1 марта неизвестные вооруженные люди, присланные Киевом, попытались захватить здание МВД республики Крым, однако им помешали отряды самообороны, сообщает Lenta.ru. По данным Москвы, в результате инцидента пострадали несколько человек. Кто именно пострадал, не уточняется. В российском ведомстве назвали это происшествие "стремлением известных политических кругов в Киеве дестабилизировать ситуацию на полуострове". Днем в субботу вооруженные люди в форме, похожей на российскую, оцепили парламент Крыма в Симферополе.  10 человек заняли боевые позиции возле здания Рады, из них трое пулеметчиков расположились у фонтана. Как уточняет ИТАР-ТАСС, в 14:00 по МСК возле Рады пройдет митинг жителей крымской столицы. О неких вооруженных столкновениях в Крыму ранее 1 марта рассказывал новый глава правительства региона Сергей Аксенов. Он также пожаловался, что Киев в нарушении закона назначил нового начальника крымской милиции. В связи с этим Аксенов заявил о том, что он временно подчиняет себе все силовые структуры автономии. Также глава местного правительства попросил Москву помочь с обеспечением на полуострове мира и порядка. В Кремле пообещали рассмотреть эту просьбу.