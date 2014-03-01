Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz На очередном судебном заседании по делу бергеевской ОПГ адвокат бывшего акима Атырау Аскара Керимова  Абзал Куспан обвинил финпол в присвоении мобильного телефона своего подзащитного и использовании его в личных целях. Адвокат обратился к суду с ходатайством просить Генпрокуратуру провести доследственную проверку в отношении сотрудников следственной группы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, пишет газета "Время". По словам Куспана, мобильник со 100 тыс. тенге на балансе был изъят в момент задержания Керимова следователем следственной группы АБЭКП Асанбаевым и впоследствии исчез. Как отметил адвокат, хотя изъятие телефона было подобающим образом документально оформлено, он не был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. "Согласно имеющимся в уголовном деле распечаткам (том №126), по абонентскому номеру Керимова в течение еще полутора месяцев после его изъятия было произведено 26 исходящих звонков и принят 21 входящий, общая продолжительность общения абонентов - 388 минут. Налицо злоупотребление должностными полномочиями и халатность со стороны сотрудников финполиции, выразившиеся в использовании в личных целях мобильного телефона Керимова и его утере в дальнейшем", - заявил в суде Куспан. Адвокат также сообщил, что его подзащитный с первого дня судебного процесса писал ходатайства о назначении комплексной почерковедческой экспертизы официального письма за его подписью № 01-07/326 от 16 августа 2010 года на имя начальника управления по финансам Бауржана Джантемисова “О поручении подготовить документы для выставления на продажу здания КГП “Атырау-Акпарат”. Собственно, из-за этого письма (а также за то, что, будучи руководителем аппарата акима Атырауской области, он дал задания руководителям гос­органов приватизировать ряд крупных гособъектов) Керимова и привлекают к уголовной ответственности. Однако судья Гульмира Даулетова решение судьбы ходатайства экс-акима отложила до конца судебного следствия.