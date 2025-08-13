На этот вопрос ответили исследователи из Центра Гельмгольца в Дрезден-Россендорфе в Германии.

Работа опубликована в журнале Solar Physics. В ней говорится, что Венера, Земля и Юпитер каждые 11 лет синхронно «подталкивают» внутренний магнитный двигатель Солнца своими приливными силами. Это создает сложную систему наложенных циклов, в том числе квазидвухгодичные колебания (QBO) с периодом 1,724 года.

Именно они, по расчетам исследователей, автоматически снижают среднюю мощность солнечного магнитного поля.

Такой эффект уменьшает вероятность экстремальных событий вроде супербури Каррингтона 1859 года, когда полярные сияния видели в Риме и Гаване, а телеграфные линии выходили из строя.

По мнению исследователей, относительно тихая природа нашего светила могла стать важным условием для возникновения и сохранения жизни на Земле.

Фото: pixabay.com