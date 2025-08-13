Днем 14 августа в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +25 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 14 августа

По данным РГП «Казгидромет», на севере области дождь и гроза. Ночью + 17 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере, востоке и юге области дождь, град и шквал, +30 градусов тепла. Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже облачно, на севере области сильный дождь, гроза, град. Днем +25 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе и юге области дождь. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +23. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com