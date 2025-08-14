Как отметили в прокуратуре Карагандинской области, Конституция Республики Казахстан запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие. Межнациональная рознь — одна из самых опасных форм общественного конфликта. Она может привести к вспышкам насилия, разрушению социального порядка и глубокой вражде между этническими и культурными группами.

– Местом совершения таких преступлений являются социальные сети, такие как Instagram, Tik Tok, Treads, где каждому пользователю предоставлена возможность свободно высказываться на любые темы. Межнациональные высказывания влекут уголовную ответственность по статье 174 УК РК от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений, - подчеркнули в надзорном органе.

Прокуроры так же отметили, что такие граждане не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, с истечением срока давности совершенного преступления или обвинительного приговора, по акту амнистии.

Как правило, авторы таких материалов, после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности