Габидолла Оспанкулов На собрании актива области аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ назначил заместителя акима ЗКО Габидоллу ОСПАНКУЛОВА. - В связи с переходом Марата ТОГЖАНОВА с должности заместителя акима ЗКО на другую работу по согласованию с администрацией президента РК на должность заместителя акима ЗКО по социальным вопросам назначен Габидолла ОСПАНКУЛОВ, - сообщил аким ЗКО. Родился в Шымкентской области, Ленгерский район, аул Коксаек. Женат, воспитывает двоих детей. В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности юрист, в 2007 году Казахстанско-Российский университет по специальности экономист. В 2002 году занимал должность помощника юриста ТОО «Евразия Консалтинг»; 2002 - 2006 г.г. - помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан; 2006 - 2009 г.г. - главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан; 2009 - 2010 г.г. - заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте; 03.2010 - 2011 г.г. - заместитель акима города Экибастуза; 2011 - 2012 г.г. - директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 03.2012 - 08.2012 г.г. - начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки; 2012 - 2013 г.г. - директор юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан; 2013 - 2014 г.г. - председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.