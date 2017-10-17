Сегодня, 17 октября, Габидолла ОСПАНКУЛОВ был назначен на новую должность заместитель акима ЗКО по социальным вопросам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Габидолла Оспанкулов На собрании актива области аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ назначил заместителя акима ЗКО Габидоллу ОСПАНКУЛОВА. - В связи с переходом Марата ТОГЖАНОВА с должности заместителя акима ЗКО на другую работу по согласованию с администрацией президента РК на должность заместителя акима ЗКО по социальным вопросам назначен Габидолла ОСПАНКУЛОВ, - сообщил аким ЗКО. Родился в Шымкентской области, Ленгерский район, аул Коксаек. Женат, воспитывает двоих детей. В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности юрист, в 2007 году  Казахстанско-Российский университет по специальности экономист. В 2002 году занимал должность помощника юриста ТОО «Евразия Консалтинг»; 2002 - 2006 г.г. - помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан; 2006 - 2009 г.г. - главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан; 2009 - 2010 г.г. - заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте; 03.2010 - 2011 г.г. - заместитель акима города Экибастуза; 2011 - 2012 г.г. - директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 03.2012 - 08.2012 г.г. - начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки; 2012 - 2013 г.г. - директор юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан; 2013 - 2014 г.г. - председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.