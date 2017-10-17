Два видеоролика были опубликованы на личной странице пользователя под ником @million_kz001 в сети Instagram. Судя по кадрам, действия происходят в районе "Торговая база", неподалеку от диско-бара "Молекула", где в основном отдыхает молодежь. На одном видео машина стоит со включенными фарами, а с молодым человеком через дорогу между домами дерутся две девушки в белом. В это время одна из участниц конфликта собирает обувь подруг, разбросанную вокруг машины, и заносит в салон. На втором видео действия драки переносятся к самому дискобару - парень начал избивать девушку, и в это время другая девушка бьет его по голове пустой бутылкой от спиртного, которую принесла ее подруга. После полученного удара молодой человек набрасывается на свою обидчицу и начинает избивать ее. На заднем плане видно, как от диско-бара отъезжали несколько машин с посетителями заведения. После кульминации конфликта к дерущимся подходит прохожая женщина и пытается успокоить мужчину. Сам автор видео, к сожалению, решил остаться за кадром и не вмешиваться во все происходящее. Кем приходится парень для четверых участниц драки не уточняется, судя по всему, полицейских также никто не удосужился вызвать, несмотря на то, что драка была более чем продолжительной. В пресс-службе ДВД Атырауской области пообещали прокомментировать данный инцидент позже.