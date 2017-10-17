Драка закончилась убийством в п.Доссор Макатского района Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"   - Инцидент произошел утром 15 октября. 32-летний мужчина скончался от полученного огнестрельного ранения. На данный момент начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Подозреваемый в совершении убийства задержан и водворен в ИВС. Ерлан ОМАРОВ