28-летний посетитель диско-бара "Молекула", дерущийся с девушками некоторое время находился в розыске, уже найден полицейскими. На данный момент установлено, что молодой человек является жителем с.Миялы Кызылкогинского района, в то утро он был лишь посетителем заведения. Также установлены участницы драки, им 26, 25, 20 и 18 лет. - Со слов девушек, двое из них сначала сидели в кафе в микрорайоне Атырау. Через некоторое время они решили поехать и забрать еще двоих подруг из бара "Молекула", расположенного в районе "Торговая база" по Пр.Азаттык. Когда они приехали в диско-бар, у заведения между собой дрались двое парней, один из них задел мимо проходившую девушку, и та упала на землю. Тогда, долго не думая, трое подруг решили заступиться за четвертую, после чего и завязалась коллективная драка, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В настоящее время начато досудебное расследование по статье ст.293 ч.2 УК РК - "Хулиганство". Хотелось бы отметить, что парень, получивший удар бутылкой по голове, признан пострадавшей стороной.